版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 16:18 BJT

中国期市：豆粕和菜粕领跌农产品期货，受美盘大跌及春节前现货弱势拖累

中国期市主要品种收盘信息：                                              
                                                            
   交易所  品种             合约      最新       涨跌幅%     持仓量(手)
   上期所  沪铜(cu)         1404       51,630       -0.04        240,488 
           黄金(au)         1406       245.00       -1.05        160,034 
           螺纹钢 (rb)      1405        3,424        0.09      1,343,642 
           橡胶 (ru)        1405       16,590        0.27        203,058 
   大商所  豆粕 (m)         1405        3,309       -1.69      1,536,176 
           豆油 (y)         1405        6,662       -0.21        711,454 
           焦炭 (j)         1405        1,340       -0.15        223,266 
   郑商所  白糖 (sr)        1405        4,486       -0.09        733,876 
           棉花 (cf)        1405       19,805        0.08         75,580 
   中金所  沪深300(if)      1403      2,261.6        2.30         32,723 
                                                            
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单
 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐