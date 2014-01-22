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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 16:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小跌，但油价上涨仍提供支撑

日本央行总裁黑田东彦周三表示，由于海外经济体下行风险已减退，而且央行在实现物价目标方面取得稳步进展，说明没有必要考虑调整政策框架。

然交易员称，油价上涨帮助阻止了TOCOM期胶进一步下滑。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨45元人民币，收报每吨16,590元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤216.0美分，上涨0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 隋芬/杜明霞)
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