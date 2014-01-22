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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 16:49 BJT

金属期市：伦铜持稳，现货供应短缺为铜价提供支撑

“宽松政策退场最终对于工业金属等市场而言是看涨及支持的因素，因这代表经济成长重现，而此正是带动大宗商品价格最重要的动力，”新加坡法国兴业银行分析师Mark Keenan说。

0709 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅下滑0.3%至每吨7,341.25美元，回吐一些上日涨幅。

上海期交所主力4月期铜 持平在51,630元人民币。

国际货币基金组织(IMF)周二上调全球经济成长预估，为将近两年内首见，称随着经济成长阻力逐步消退，发达经济体应该可以从新兴经济体手中接过成长的接力棒。

短线精炼铜的供应缺口可能延续至下月，最大铜供应国智利的港口工人罢工，让已经紧俏的市场更加承压。近几个月赞比亚和菲律宾等产国出货量已减少。

随着去年第四季中国资金情况紧俏，中国融资铜进口数量为数庞大。不过巴克莱认为，本季需求在未来数月将转淡，信贷资金变得较宽松，可望释出更多金属供应至消费端。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 高琦/李婷仪/白云)
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