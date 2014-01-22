金属期市：伦铜持稳，现货供应短缺为铜价提供支撑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
“宽松政策退场最终对于工业金属等市场而言是看涨及支持的因素，因这代表经济成长重现，而此正是带动大宗商品价格最重要的动力，”新加坡法国兴业银行分析师Mark Keenan说。
0709 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅下滑0.3%至每吨7,341.25美元，回吐一些上日涨幅。
上海期交所主力4月期铜 持平在51,630元人民币。
国际货币基金组织(IMF)周二上调全球经济成长预估，为将近两年内首见，称随着经济成长阻力逐步消退，发达经济体应该可以从新兴经济体手中接过成长的接力棒。
短线精炼铜的供应缺口可能延续至下月，最大铜供应国智利的港口工人罢工，让已经紧俏的市场更加承压。近几个月赞比亚和菲律宾等产国出货量已减少。
随着去年第四季中国资金情况紧俏，中国融资铜进口数量为数庞大。不过巴克莱认为，本季需求在未来数月将转淡，信贷资金变得较宽松，可望释出更多金属供应至消费端。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 高琦/李婷仪/白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申