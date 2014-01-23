重温稿-《中国新债预测》进出口行两期固息债有望延续暖势，定位在二级附近

* 招标品种：进出口行两年增发/三年固息债
* 招标时间：周四(23日)10:00-11:00
* 招标金额：两年至多70亿元/三年至多50亿元
* 预测区间：5.30%-5.46%；5.48%-5.60%
* 预测均值：5.38%；5.53%
* 受访人数: 7位(银行、券商）
路透上海1月22日 - 中国进出口银行周四将招标发行年内首批两期固息债，含两年和三年期。路透调查显示，虽然春节将至，但央行鼎力支持下，机构预期明显改善，一二级现券收益率轮番下行，预计明日两期债将延续近期暖势，需求向好，定位落在二级附近。
“下午金融债表现很好，短的(债)也比较安全，两年和三年品种主要需求有点重合，但可能外资会喜欢。”华东地区一商业银行交易员称。
明日招标的两年期品种为2013年第42期增发债，三年期为首发；二级市场上，剩余期限约1.71年的进出口行债130326最新加权成交收益率 为5.35%，增发的130342券成交较少，今日最新成交价对应收益率 也为5.35%；剩余期限约2.82年的农发行金融债130431最新成交价对应收益率 为5.52%。
中国央行本周大力注水因应机构春节前备付需求，除了周二公开市场进行了逾2,500亿元的巨量逆回购操作外，还通过常备借贷便利(SLF)工具向大型商业银行及中小金融机构提供了短期流动性。
资金面及机构预期均显回暖，本周二国开行新债收益率明显低于预期，周三早间招标的10年续发国债收益率也偏低。
资金方面，21天期以内质押式回购加权利率 多小幅波动，基准七天期则继续大跌。市场人士表示，央行持续出手维稳流动性，市场预期改善较明显，虽然谨慎声音犹在，但当前资金供求尚均衡。
明日两年增发债将采用多重价格（美国式）招标方式，缴款日为下周一（27日），起息日为2013年12月3日，上市流通日为2月7日，该债票面利率为5.325%，上市后将同2013年第四十二期金融债券合并交易。
三年期固息债则将采用单一利率（荷兰式）招标方式，缴款日和起息日均为2月10日，上市流通日为2月14日，
两期债均无基本承销额度，发行手续费为0.05%。(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)