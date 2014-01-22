版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 17:27 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月22日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)   
========================================================================================= 
*北京金融街    10       7    1/23簿记建档   上限6.99%     AA+     1/24-1/29    国信证券
 资本运营中心    (第四年末附投资者选择权/北京金融街投资集团提供担保)
========================================================================================= 
*盘县宏财投资  10       7    1/23簿记建档   上限8.99%     AA      1/24-1/27  东方花旗证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金)
========================================================================================= 
*深圳地铁集团 30       10   1/23簿记建档    上限7.30%      AAA    1/24-1/28   广发证券等
           (第3-6年每年偿还10%本金，第7-10年每年偿还15%本金)
========================================================================================= 
宁夏晟晏       6.4      7   1/20簿记建档        8.99%      AA-    1/21-1/23    西部证券   
实业集团  (第5年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权/采矿权、土地使用权、房屋所有权担保)  
========================================================================================= 
沈阳南湖       8        7   1/21簿记建档        *8.66%     AA     1/22-1/24  国泰君安证券
科技开发集团   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                       国开证券     
========================================================================================= 
如皋经济贸易  10        7   1/21簿记建档        *8.30%     AA     1/22-1/24    广发证券
开发总公司   (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资担保) 
========================================================================================= 
迁安城投       5        7   1/22簿记建档        *8.88%     AA     1/23-1/24   中信建投证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金)
========================================================================================= 
锦州经济技术   2        7   1/20簿记建档         9.10%     AA-    1/21-1/27   新时代证券   
开发区发展(集团)   (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城市建投发展有限公司提供担保)  
=========================================================================================
黄石磁湖高新   7        7   1/20簿记建档         9.30%     AA-    1/21-1/27    长江证券   
科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/黄石市城市建设投资开发公司提供担保）
========================================================================================= 
伊宁国资      15        7   1/22簿记建档     上限8.99%     AA     1/23-1/27    海通证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金)
========================================================================================= 
   
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
======================================================================================  

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
暂无
===================================================================================

注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴/杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐