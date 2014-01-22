《中国企业债发行日程表》--1月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *北京金融街 10 7 1/23簿记建档 上限6.99% AA+ 1/24-1/29 国信证券 资本运营中心 (第四年末附投资者选择权/北京金融街投资集团提供担保) ========================================================================================= *盘县宏财投资 10 7 1/23簿记建档 上限8.99% AA 1/24-1/27 东方花旗证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *深圳地铁集团 30 10 1/23簿记建档 上限7.30% AAA 1/24-1/28 广发证券等 (第3-6年每年偿还10%本金，第7-10年每年偿还15%本金) ========================================================================================= 宁夏晟晏 6.4 7 1/20簿记建档 8.99% AA- 1/21-1/23 西部证券 实业集团 (第5年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权/采矿权、土地使用权、房屋所有权担保) ========================================================================================= 沈阳南湖 8 7 1/21簿记建档 *8.66% AA 1/22-1/24 国泰君安证券 科技开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 如皋经济贸易 10 7 1/21簿记建档 *8.30% AA 1/22-1/24 广发证券 开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资担保) ========================================================================================= 迁安城投 5 7 1/22簿记建档 *8.88% AA 1/23-1/24 中信建投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 锦州经济技术 2 7 1/20簿记建档 9.10% AA- 1/21-1/27 新时代证券 开发区发展(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城市建投发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 黄石磁湖高新 7 7 1/20簿记建档 9.30% AA- 1/21-1/27 长江证券 科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/黄石市城市建设投资开发公司提供担保） ========================================================================================= 伊宁国资 15 7 1/22簿记建档 上限8.99% AA 1/23-1/27 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴/杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申