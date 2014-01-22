券商观点：二季度是中国信用风险高危期，将压制股指整体走势

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月22日 - 中国中信证券 周三发布报告认为，今年3-6月是信用风险高危期，信用体系连续违约可能会成为市场系统性风险的引爆点，并压制股指的整体走势。
报告指出，信用风险上升和信用事件爆发将压制A股市场整体估值和降低市场参与者风险偏好，只有在信用体系风险充分暴露，市场利率水平才会回落，并有利于A股市场修复估值。
“宏观流动性的适度收紧，资金成本的攀升，债券信托等风险产品集中到期，以及政府托底的态度可能出现转变，都为今年局部信用风险甚至局部金融风险的发生埋下了伏笔。”报告称。
报告认为，在信用风险较高和流动性紧平衡的环境下，A股市场中部分资源类行业、传统制造业中的产能过剩行业与房产建筑产业链的负债压力相对较大。
报告分析称，信用体系的违约点可能来自中小企业私募债、景气向下和产能过剩行业的债务、部分地方政府性债务。
报告预计，今年3月全国“两会”前，基于维稳需要，政府兜底的硬约束较强；但3~6月份债项到期高峰叠加高利率，加之经济景气下行的影响，信用风险可能会爆发。
报告同时预计，中国信用风险是结构性的，系统性风险无虞；适当而可控的信用风险事件有利于合理的信用体系建立，打破市场对信用产品刚性兑付的惯性思维。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申