俄政府黑客入侵数百家欧美及亚洲企业--网络安全公司

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月21日（记者 Jim Finkle） - 美国网络安全公司CrowdStrike称，已经收集到的证据显示俄罗斯政府对数百家欧美及亚洲企业进行间谍活动；这是俄罗斯首次卷入出于经济目的的黑客攻击。
CrowdStrike指出，此前未报告的黑客攻击受害者包括能源和科技企业，一些公司失去了有价值的知识产权。
CrowdStrike因为与调查相关的保密协议而拒绝透露被窃细节以及受害企业名称。
莫斯科时间周三清晨，无法联系到俄罗斯内政部官员就此置评。
“这些攻击看起来像是受俄罗斯政府帮助其行业维持在关键领域竞争力的利益驱动。”CrowdStrike的首席技术官Dmitri Alperovitch周二夜间对路透表示。
Alperovitch指出，这是俄罗斯政府首次与针对企业的黑客攻击有关。
他表示，CrowdStrike跟踪这个俄罗斯组织的活动已经两年了。CrowdStrike认为幕后黑手是俄罗斯政府的理由包括技术信号以及对目标选择和被窃数据的分析。
“我们对此非常有信心。”Alperovitch说道。CrowdStrike的报告显示，受害企业包括欧洲能源企业、国防外包商、科技企业和政府机构。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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