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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 17:06 BJT

欧元区金融：ECB应准备好防范通缩风险--OECD首席经济学家

路透维也纳1月22日 - 经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家暨副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)表示，欧洲央行(ECB)应准备好采取包括量化宽松在内的措施，来防范欧洲通缩的危险。

其在接受奥地利的Der Standard报纸采访时称，“存在通缩风险，但是我不清楚风险有多大。”

国际货币基金组织(IMF)在周一公布的全球经济展望更新版中对通缩风险提出警告，称其模型显示欧元区物价开始下滑的几率在10%-20%。

帕多安说道，欧洲央行应准备好将存款利率调到零水准之下。其还谈到，“还需要采取新的举措。这些措施包括欧洲模式的量化宽松，我指的是在二级市场大幅干预。”

“你可以考虑扩大(央行)的权力，在一级市场干预，像美国联邦储备理事会(美联储/FED)和其他央行那样做。”(完)

(编译 田建华; 审校 杜明霞)
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