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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 17:11 BJT

新兴汇市：泰铢维持低迷走势，泰国央行意外宣布维持利率不变

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坡元 1.2777 1.2785 +0.06 -1.13 1.2632

台币 30.320 30.290 -0.10 -1.22 29.950

韩元 1066.90 1065.30 -0.15 -1.08 1055.40

泰铢 32.85 32.85 +0.00 +0.03 32.86

菲律宾披索 45.26 45.25 -0.02 -1.90 44.40

印尼卢比 12135.00 12125.00 -0.08 +0.21 12160.00

印度卢比 61.77 61.88 +0.18 +0.05 61.80

马币 3.3235 3.3240 +0.02 -1.44 3.2755

人民币 6.0508 6.0505 -0.00 +0.05 6.0539

(完)

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