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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 17:14 BJT

欧洲金融：欧盟最高法院驳回英国对卖空禁令的申诉

路透布鲁塞尔1月22日 - 欧盟最高法院日前驳回了英国对卖空禁令的申诉。欧洲规定在市场动荡时期禁止卖空股票。

该裁定对于英国不啻于一个打击。英国认为卖空禁令的部分内容是不恰当的，该禁令赋予欧洲证券和市场管理局(ESMA)权力，即可在市场震荡时禁止对下跌股票进行做空。

(编译 高琦 审校)
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