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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 17:26 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦1月22日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：再度从1.3525反弹，契合11月7日-12月27日涨势的61.8%费波纳奇回档位。目前正在测试1.3570阻力位。即便突破上述阻力位，预计上行走势也料将受限。若跌突破1.3525的关键水平，将跌向1.3400。前景依然偏空，仍处于自1.3893高点的下跌走势。

美元/日圆：目前稍高于支撑位103.90，若跌破将再次指向103.00。只有升破105.45，才说明修正结束并重回上行走势。乖离率移动平均值(MACD)横盘整理，接近0值，说明当前动能中性。日线图长期上行趋势完好，未出现触顶迹象，短期下滑料为走势暂时修正。

欧元/英镑：在支撑位(日线图价格低位)反弹，重新测试0.8230阻力位。今天公布的英国失业率若进一步下滑，或鼓舞空头进一步测试上述支撑位，并挑战0.8160水平。若汇价在目前区域获得强力支撑并突破0.8230，可能指向下一阻力位0.8285。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3543 1.3559 -0.12 -1.47 1.3745

美元/日圆 104.29 104.30 -0.01 -0.96 105.30

欧元/日圆 141.24 141.39 -0.11 -2.34 144.63

美元/瑞郎 0.9109 0.9100 +0.10 +2.03 0.8928

英镑/美元 1.6462 1.6475 -0.08 -0.57 1.6556

美元/加元 1.0962 1.0965 -0.03 +3.22 1.0620

澳元/美元 0.8878 0.8805 +0.83 -0.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8325 0.8313 +0.14 +1.45 0.8206

欧元/瑞郎 1.2339 1.2339 +0.00 +0.55 1.2271

欧元/英镑 0.8224 0.8227 -0.04 -0.88 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.7891 8.7827 +0.07 -0.66 8.8474

美元/挪威克朗 6.1694 6.1680 +0.02 +1.70 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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