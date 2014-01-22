中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦1月22日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：再度从1.3525反弹，契合11月7日-12月27日涨势的61.8%费波纳奇回档位。目前正在测试1.3570阻力位。即便突破上述阻力位，预计上行走势也料将受限。若跌突破1.3525的关键水平，将跌向1.3400。前景依然偏空，仍处于自1.3893高点的下跌走势。
美元/日圆：目前稍高于支撑位103.90，若跌破将再次指向103.00。只有升破105.45，才说明修正结束并重回上行走势。乖离率移动平均值(MACD)横盘整理，接近0值，说明当前动能中性。日线图长期上行趋势完好，未出现触顶迹象，短期下滑料为走势暂时修正。
欧元/英镑：在支撑位(日线图价格低位)反弹，重新测试0.8230阻力位。今天公布的英国失业率若进一步下滑，或鼓舞空头进一步测试上述支撑位，并挑战0.8160水平。若汇价在目前区域获得强力支撑并突破0.8230，可能指向下一阻力位0.8285。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3543 1.3559 -0.12 -1.47 1.3745
美元/日圆 104.29 104.30 -0.01 -0.96 105.30
欧元/日圆 141.24 141.39 -0.11 -2.34 144.63
美元/瑞郎 0.9109 0.9100 +0.10 +2.03 0.8928
英镑/美元 1.6462 1.6475 -0.08 -0.57 1.6556
美元/加元 1.0962 1.0965 -0.03 +3.22 1.0620
澳元/美元 0.8878 0.8805 +0.83 -0.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8325 0.8313 +0.14 +1.45 0.8206
欧元/瑞郎 1.2339 1.2339 +0.00 +0.55 1.2271
欧元/英镑 0.8224 0.8227 -0.04 -0.88 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.7891 8.7827 +0.07 -0.66 8.8474
美元/挪威克朗 6.1694 6.1680 +0.02 +1.70 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申