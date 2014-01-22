中国经济：今年继续深化改革，保持政策稳定性--总理

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月22日 - 中国总理李克强周三表示，将按照十八届三中全会的部署，全面深化改革，进一步扩大开放，保持宏观政策连续性和稳定性，积极扩大内需，促进经济平稳增长。
他给正在瑞士达沃斯举行2014年世界经济论坛年会的致辞中称，将在推进结构调整中更加注重提质增效升级，更加注重缩小城乡、区域这两大差距，采取更有力的措施扩大就业、扶贫帮困，促进社会公正。
“今年中国经济政策的基调是稳中求进、改革创新，我认为，这与国际社会对重塑世界经济的期待是吻合的。”李克强称。
他指出，坚持以结构调整拉动内需和改善供给，坚持在扩大开放中扩大内需，继续发挥好内需的主动力作用。这些措施既利当前，更惠长远。去年，中国服务业占GDP的比重已达46.1%，首次超过第二产业，单位GDP能耗比上年下降3.7%。
他指出，中国宏观调控的创新理念与方式和形成的新经验，有助于中国经济在今后乃至今后一段时期继续拿到好成绩。而且，在全球经济不确定因素较多、国际市场对主要经济体宏观政策动向异常敏感的情况下，中国稳定财政、货币政策，保持合理的流动性，向国际市场发出了明确的稳定预期的信号，这也是中国对世界经济发展的负责任之举。
2013年中国GDP增长率为7.7%，从全球范围看，继续保持了中高速增长。居民消费价格涨幅控制在2.6%，全年城镇新增就业人数超过1,300万，是历年最多的，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入实际分别增长7%和9.3%。经济整体呈现出增长较快、物价较稳、就业扩大、收入增加的良好态势。
2014年世界经济论坛年会将于1月22-25日在瑞士达沃斯举行，主题为：“重塑世界格局对政治、商业和社会的影响”。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申