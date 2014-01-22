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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 17:28 BJT

《全球汇市》澳元因澳洲通胀数据而跳涨，关注英国数据和英央行会议记录

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3541 1.3559 -0.13 -1.48 1.3745

美元/日圆 104.27 104.30 -0.03 -0.98 105.30

欧元/日圆 141.23 141.39 -0.11 -2.35 144.63

美元/瑞郎 0.9107 0.9100 +0.08 +2.00 0.8928

英镑/美元 1.6460 1.6475 -0.09 -0.58 1.6556

美元/加元 1.0956 1.0965 -0.08 +3.16 1.0620

澳元/美元 0.8884 0.8805 +0.90 -0.33 0.8913

新西兰元/美元 0.8323 0.8313 +0.12 +1.43 0.8206

欧元/瑞郎 1.2335 1.2339 -0.03 +0.52 1.2271

欧元/英镑 0.8224 0.8227 -0.04 -0.88 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.7859 8.7827 +0.04 -0.70 8.8474

美元/挪威克朗 6.1705 6.1680 +0.04 +1.72 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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