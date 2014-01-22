基金观点：香港投资者信心增强，为三年来新高--摩根资产管理

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月22日 - 摩根资产管理周三称，香港投资者对于未来六个月投资市场信心明显上升，为三年来新高，主要受环球经济前景转趋乐观的因素带动。
摩根资产管理发布最新季度投资者信心调查显示，投资者信心指数在2013年最后一个季度大幅上升至127点，比2013年第三季度上升11点，亦是自2010年第一季度以来新高，反映出投资者看好2014年本地和环球市场表现。
“去年第四季的投资表现向好，令投资者于未来六个月的投资策略偏向积极。”摩根资产管理机构业务拓展部副总裁唐德瑜在记者会上称。
调查显示，94%投资者预期恒生指数 会在未来六个月维持在23,000点以上水平，而上一季只有73%；60%投资者在2013年第四季录得投资组合正回报，而前一季只有不足半数投资者取得正回报。
唐德瑜并称，投资者的乐观情绪，亦反映于三分之二的投资者认为2014年薪金将会增加；另有三分之一预期年度花红会增加。
摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰称，投资者信心开始恢复，与经济前景转趋乐观有关，尤其是欧洲、美国、日本和中国全球四大经济体于2014年预料会同步增长，是2010年以来首见，并将对全球股票表现带来很大帮助，预料资金会在长时间内持续由债市流向股市。
“投资者应选择性持有高收益商业债券和个别新兴市场债券，并且增加股票的投资比重，当投资组合重新平衡后，应维持股票持仓状态，避免捞底或者高买低卖的动作。”他说。
摩根资产管理为美国摩根大通集团 旗下环球资产管理公司之品牌，截至2013年12月31日为止其管理客户资金总值16,000亿美元，其中在亚太区管理资产总值大约900亿美元。
摩根投资者信心指数调查每季度进行，最近一次于2013年12月对506名年龄由30-60岁、拥有10万港元以上流动资产并有5年或以上持续投资经验的个人投资者为调查对象。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申