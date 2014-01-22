CNH动态：供给增多令点心债价格欲涨乏力，但仍受汇价升值预期支撑

路透香港1月22日 - 香港点心债价格近期欲涨乏力。市场人士指出，去年底以来供给频出、境内利率高企担心企业信用风险等，令部份券种价格下滑。不过，人民币升值预期以及离岸资金充沛仍为下档坚稳支撑。

由于今明两年点心债到期量大和离岸利率偏低，市场预期具有再融资需求的发行人可能会趁上半年至离岸市场进行融资，供给增加令投资者对于风险溢价的要求也升高。

此外，愈来愈多机构能够进入收益率较高的境内市场，对境外利率多少起到比价效应。点心债价格虽然不至于大跌，但一级市场利率可能受压，进而压抑二级市场表现。

昨日以9.875%在询价的宝龙地产 延后其三年期点心债发行计划，为一个迹象。市场人士指出，宝龙地产最终减少发行规模至5亿元，且仅获一倍多的认购，部份投资者要求更高的溢价，最终双方没有达成共识。

“最近一级市场供给很多，new issue虽然价格没有跌，不过比不上早前。”一中资行人士说。他指出，近期市场对于中国企业发行人的风险有些担心，使得市场对于溢价的要求升高。

宝龙地产2016年3月到期债券今日报99.998/104.998，上日在99.999/104.999，票面利率为11.5%。

另一个例子，则是昨晚定价的中国平安保险集团 三年券及五年券。新券今日在二级市场成交在票面利率附近，价格平稳，但三个月来三度发行却让旧券收益率上升，长天期券因多为保险等长期投资者持有，变动较小，但三年券价格跌幅明显。

“跟它自己前两次比较，这次的认购力道是弱了一点，主要是供给比较多。”一香港主要债券经纪商说。

他指出，去年底平保首批发行时，因发行人的稀少性，在一二级市场的反应都很热络，二级市场甚至数天内价格即涨了0.7%，发行人还追加发行(reopen)，但此次发行后在新券的追买反应较为冷淡，价格维持在票面附近。

平保总共16亿元的发行金额，获44亿元、136帐户认购，认购倍数2.75，前次分别在3.0、3.05。

根据汤森路透旗下IFR数据，1月迄今所有已定价的人民币债券总额达到约290亿元，为历史单月最高月份之一，其中逾九成为投资等级债券。

不过，市场人士也指出，人民币国际化推进下，愈来愈多投资者将人民币资产纳入组合，以及汇率升值预期，料仍可支撑点心债价格。只要境内未出现企业信用风险问题或是＂钱荒＂，预料行情可温和上涨。

永丰点心债指数 今日报107.7142，较上日的107.702回升，但仍低于上周五的107.7859。

本地时间下午5:20时，香港人民币即期汇价 报6.0284，较上日的6.0320上涨。

中国人民银行本周公告，批准上投摩根资产管理(香港)有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司和中国光大银行香港分行三家机构进入银行间债券市场。 （完）

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