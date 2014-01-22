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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 18:02 BJT

英国金融市场：英镑兑欧元创一年高点，因失业率大降

路透伦敦1月22日 - 英镑周三上扬，因此前公布的英国11月失业率大降 ，引发对英国央行可能提前升息的预期。

其他市场反应如下：

* 英镑兑美元从此前的1.6464美元升至1.6533

* 英国公债期货下跌超过25个跳动点

* 欧元跌至一年低位0.8188英镑

* 10年期英债收益率涨至2.854%

* 10年期英债较德债收益率之差扩大3个基点，至113.2个基点(完)
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