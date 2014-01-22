台湾汇市：台币带量收贬创六个半月低位，出口商抛汇卖压涌现缓和贬幅

* 台币实质交投随韩元趋贬 * 出口商抛汇卖压涌现缓和台币贬势 * 海外NDF一个月天期溢价幅度稍有扩大 * 明日实质交易区暂看在30.130-30.200 路透台北1月22日 - 台币兑美元 周三带量微幅收跌3分，连续三日收贬创六个 半月收盘低位。交易员认为，今天台币实质交投略显上冲下洗，盘初韩元走贬牵动台币实质 交投趋跌至30.200附近，吸引出口商抛汇卖压涌现，且午后韩元贬势趋缓后，此皆有助收敛 台币实质交投贬幅，回到30.150附近整理。 汇银人士指出，随着美国经济数据转佳，部分市场人士预期美国联邦储备理事会(美联 储/FED)月底可能调高缩减购债规模，即使国际美元涨势稍歇也有所支撑，加以人民币及韩 元等亚币走势皆偏弱，令台币实质交投在30.150-30.200区间偏弱整理，明日台币主交投区 间暂看在30.130-30.200。 “台币(实质交投)第一次站在30.200上方，出口商都卖翻了。”一位本地银行交易员说 。 交易员指出，封关前仍将持续消化出口商抛汇卖压，以因应企业在农历年前台币资金需 求，因此要站稳30.200上方需要时间去化出口商美元卖需，台币趋贬态势料将稍有缓和，除 非外资在封关前大量汇出，但目前外资仍属大额双向来回区间操作。 此外，交易员并提及，现在市场酝酿月底美联储调高缩减购债规模的预期，但此事是一 翻两瞪眼，台币仍将回归实质资金流向而定，而今天台币实质交投贬幅收敛，部分因为持续 消化出口商抛汇卖盘，以及在日本央行宣布维持利率政策不变后，韩元贬势稍见减缓。 日本央行周三维持货币政策稳定，并保持对消费通胀的乐观预期，表明随着该国经济复 苏范围扩大，日本央行不会很快放宽货币政策。 今日台币收贬至六个半月来收盘低位，前波收盘低位为2013年7月8日的30.342；今日台 币实质交易区间主要在30.146-30.219，上日在30.098-30.145。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度稍 有扩大，较不利于台币走势；一个月远汇报价 尾盘报30.175/30.186，上日纽 约盘收在30.240。 韩元周三连续第三个交易日下跌，跌至两周最低水准，因外资抛售韩元，不过当地出口 商的需求令韩元跌幅受限。 新兴汇市方面，泰铢周三在泰国央行意外维持政策利率不变后小幅上涨，但未能守住涨 幅，这表明随着政治动荡形势的恶化，投资者缺乏信心。 台湾股市 周三小幅收涨0.3%，报8,625.30点；台湾证券交易所资料显示，外资 及陆资在台股买超26.33亿台币，连续第八日买超，八日来合计买超337.71亿台币。[TW-STX -CMN] 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 周三：美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数、加拿大央行利率决定、英国央行货币 政策委员会1月会议投票结果、韩国第四季GDP初值、欧洲央行管理委员会会议、泰国央行货 币政策会议； 周四：美国公布一周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、 12月成屋销售年率；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI 1月初值； 周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.320 30.290 30.080-30.330 30.320 9.77 7.71 元太外汇经纪公司 30.306 30.280 30.148-30.306 30.239 3.27 3.215 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.100/-0.070 -0.125/-0.100 (完)