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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 17:51 BJT

表格：英国12月公共部门收支短差90.37亿英镑，净借款为103.83亿英镑

路透伦敦1月22日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国12月公共部门收支为短差90.37亿英镑，上年同期为短差166.09亿英镑

* 英国12月公共部门净借款为103.83亿英镑，上年同期为净借款120.91亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2013年12月 2013年4-12月 2012年4-12月

公共部门净借款(PSNB) 10.383 80.557 56.290

公共部门收支短差(PSNCR) 9.037 -50.209 3.663(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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