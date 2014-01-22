中港个股：工商银行去年跨境人民币业务量超2.1万亿，同比增近四成

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月22日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 周三称，该行去年跨境人民币业务量超2.1万亿元人民币，较上年增长近四成。
工行发布的新闻稿表示，自2009年上述业务启动以来，工行办理的跨境人民币业务量累计已近5万亿元；截至去年底，该行境内外机构共开立跨境人民币清算账户485个，跨境人民币清算网络已覆盖全球72个国家和地区，并在当地监管允许的所有境外分支机构均已开办跨境人民币业务。
工行称，去年该行在广东、北京等地试点推出了个人跨境人民币产品，为江苏昆山两岸产业合作试验区内的多家台资企业办理了跨境人民币双向借款；办理了上海自贸区首批人民币双向资金归集业务，并参与了新疆霍尔果斯国际边境合作中心的创新试点。
此外，该行还依托延伸至40个国家和地区的国际化经营网络，不断拓展人民币境外使用的深度和广度，其新加坡人民币清算行运行平稳高效。截至去年末，已为67家商业银行开立了清算账户，办理清算业务超过3.8万笔，金额达2.6万亿元，新加坡部分周边国家的中央银行也在工行新加坡人民币业务清算行开立了人民币账户。
中国央行上周公布，去年跨境贸易人民币结算业务累计为4.63万亿元，较上年的2.94万亿元同比大增57%，反映出人民币国际化持续推进下，货币使用度飞速增长。（完） (发稿 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申