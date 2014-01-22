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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 18:15 BJT

中港个股：工商银行去年跨境人民币业务量超2.1万亿，同比增近四成

路透香港1月22日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 周三称，该行去年跨境人民币业务量超2.1万亿元人民币，较上年增长近四成。

工行发布的新闻稿表示，自2009年上述业务启动以来，工行办理的跨境人民币业务量累计已近5万亿元；截至去年底，该行境内外机构共开立跨境人民币清算账户485个，跨境人民币清算网络已覆盖全球72个国家和地区，并在当地监管允许的所有境外分支机构均已开办跨境人民币业务。

工行称，去年该行在广东、北京等地试点推出了个人跨境人民币产品，为江苏昆山两岸产业合作试验区内的多家台资企业办理了跨境人民币双向借款；办理了上海自贸区首批人民币双向资金归集业务，并参与了新疆霍尔果斯国际边境合作中心的创新试点。

此外，该行还依托延伸至40个国家和地区的国际化经营网络，不断拓展人民币境外使用的深度和广度，其新加坡人民币清算行运行平稳高效。截至去年末，已为67家商业银行开立了清算账户，办理清算业务超过3.8万笔，金额达2.6万亿元，新加坡部分周边国家的中央银行也在工行新加坡人民币业务清算行开立了人民币账户。

中国央行上周公布，去年跨境贸易人民币结算业务累计为4.63万亿元，较上年的2.94万亿元同比大增57%，反映出人民币国际化持续推进下，货币使用度飞速增长。（完） (发稿 赵红梅; 审校 曾祥进)
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