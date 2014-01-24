《中国一季度信用债评级调整一览表》--1月24日

路透上海1月24日 - 中国信用债市场自上周四以来，有三家公司的主体评级遭到下调，其中中航三鑫公司因亏损和债务压力主体评级调降到A+；四川广汉士达炭素公司因涉及与金融机构集体诉讼，主体评级调降至B-；另外常州永泰丰公司因公司停产，主体评级遭下调至CC。

值得注意的是，后两家企业分别为中小企业集合债（票据）的发行人之一，显示当前中小企业的偿付压力较大，而两只集合债券分别有第三方担保，同时也会使代偿风险暴露。

另外，自上周四以来也有三家公司的评级调整显示正面，不少涉及公司竞争力提升，或者相关股权变动信息利好。由于近期评级市场同时有不少发行人因为并购或者股权变动利空，被评级公司列入负面观察名单，显示当前债券发行人在并购活动方面，能力差异仍较为明显，并可能是未来评级调整的重要影响因素。

以下为2014年1月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段为上周四至本周三。公布时间依据上述网站：

公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式

本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- *1月22日 广日投资 A A 正面 稳定 11广日MTN 无担保

*1月21日 中航三鑫 A+ AA- A-1 A-1 稳定 负面 13中航三鑫CP001 无担保

*1月20日 长信科技 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13长信科技CP001 无担保

*1月20日 常州永泰 CC BBB- AA+ AA+ 稳定 稳定 11常州中小债 第三方担保

丰 （常州投资集团） *1月17日 广汉士达 B- A- AAA AAA 负面 负面 13四川SMECN1 第三方担保

炭素 (中债信用增进) *1月17日 铜仁梵净 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12梵投债 抵押担保

山投资 （土地使用权） 1月13日 四川煤炭 A A+ 稳定 负面

产业集团 1月13日 山西煤炭 AA+ AA+ AAA AA+ 稳定 稳定 13晋煤销债 无担保

运销集团 1月10日 义马煤业 AA+ AA+ AA+ AA+ 负面 稳定 11义煤债 无担保

1月9日 喀什城投 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12喀什建投债 抵押担保

（土地使用权） 1月8日 武汉城投 AA-pi AA 稳定 稳定 ---------------------------------------------------------------------------------------------

中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。

根据中国人民银行此前披露情况显示，评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。

附近期信用市场主要风险事件：

1月7日，联合资信发布针对中国中铁 高层变动的关注公告，并将动态分析时间对中国中铁信用水平可能带来的影响。

本月末，30亿元人民币规模的中诚信托诚至金开1号将到期，不过由于借款人振富集团及其实质控制人因涉及民间借贷，及煤矿采矿权纠纷，其最终能否刚性兑付，尚有较大不确定性。

1月20日，媒体报导央企中冶纸业拖欠银行47亿贷款事宜仍处胶着状态。此前中冶纸业在央企整合过程中，从中国冶金科工集团无偿划转至中国诚通集团，但相关遗留债务归属问题并未明确。(完)

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