《台湾重要政经日程》--1月24日

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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===================今日重要政经消息=============================
1/24(五)
--10:00 台经院景气动向调查记者会。
--10:30 5G发展产业策略会议结论报告及闭幕。
--12:00 央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。
--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。
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1/27(一)
--14:00 友达 投资人说明会。
1/29(三)
--8:30 主计总处公布去年第四季GDP年增率概估值，第三季年增率为1.66%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/5(三)
--10:00 汇丰台湾PMI。
2/6(四)
-- 8:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，12月为年增0.33%。
--16:10 台湾央行公布1月底外汇存底，12月底为4,168.11亿美元。
2/10(一)
--16:00 台湾财政部公布1月出口/进口金额年变动率，12月出口年减1.9%、进口年增10.1%。
2/11(二)
--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。
2/20(四)
--16:00 经济部公布1月外销订单，12月年增7.4%。
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/24(一) *--16:00 经济部公布1月工业生产指数，12月为较上年同期升5.07%。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
2/26(三)
--08:30 1月分经季节调整失业率，上月为4.12%。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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