中国经济：全面深化改革领导小组领导名单确定，下设六个专项小组

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月22日 - 中国国家主席习近平周三在全面深化改革领导小组首次会议上指出，改革小组下设六个专项小组名单，包括经济体制改革和生态文明改革小组，文化体制改革小组等。
中央人民广播电台报导称，这六个小组还包括民主法制体制改革，社会体制改革，党的建设制度改革，纪律检查体制改革等专项小组。改革小组副组长则包括国务院总理李克强以及张高丽和刘云山。
“一年之计在于春，专项小组和中央改革办要尽快运转起来，各省区市要尽快建立全面深化改革领导小组，有关部委的改革责任机制也要尽快建立起来。”习近平称。
他指出，要强化改革责任的担当，充分调动各方积极性，专项小组中央改革办和牵头单位要各负其责，抓紧出台施工方案，要有时间表，要加紧落实，分解任务，抓紧推出2014年工作要点，把三中全会的改革布署落实下来。
去年11月中国共产党十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对改革进行整体系统部署。包括中央成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面。
全面深化改革领导小组主要职责是研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全国性重大改革等，小组组长由国家主席习近平担任。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申