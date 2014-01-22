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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 19:17 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及一年高位，英国失业率降幅大于预期

路透伦敦1月22日 - 英镑周三大幅上涨，此前公布的失业率降幅大于预期，引发升息时点也许会提前的臆测。

数据公布之后，欧元兑英镑 跌至一年低位0.8181英镑，日内跌幅0.6%。英镑兑美元 从1.6464美元跳升至约三周高位1.6553美元，两个货币对在数据公布后成交量均大增。

“失业率下跌情况，让市场对于今年升息的可能更加反应热烈，”Rabobank分析师Jane Foley指出。“但我想英国央行会在2月会议加以打压，若非淡化7%门槛的重要性，就是调降门槛。”

英国货币市场目前走势朝向反映11个月后可能升息，周二时为一年后。市场现认为在18个月后升息的机率有60%。

“英国将是率先升息的主要发达经济体，”瑞穗外汇对冲基金销售主管Neil Jones说。“英镑将持续表现领先。”

10年期英债与可比德债收益率利差走阔，数据公布之后触及八年多最高水平，协助英镑兑欧元上涨。(完)

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