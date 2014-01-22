《焦点》英国失业率意外锐跌逼近门槛，但央行强调不急于升息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增报告细节及英国央行可能措施)
路透伦敦1月22日 - 周三公布的数据显示，英国失业率跌至逼近英国央行考虑升息的门槛，但央行强调不会贸然行动。
英国截至11月的三个月失业率跌至7.1%，只比英国央行曾说过会考虑升息的7%门槛高出0.1个百分点。
最新失业率7.1%，低于路透调查分析师的所有预估值，并创下近五年低位。8-10月失业率为7.4%。
就业人数增加数量创下最高纪录，进一步显示英国经济快速好转。
英镑应声跳涨，英国公债价格挫跌，因投资人预期英国央行将必须比先前暗示的时间更早升息。
但英国央行决策官员强调他们不会仓促行动。英国通胀率四年来首次下跌至央行目标水准，有利于支持央行立场.
“委员因此认为没有升息的迫切需要，即使失业率近期内触及7%门槛，” 英国央行1月会议记录指出。
央行并指出，“失业人口组成的变化...暗示均衡失业水准或许比先前所想的更低。”
会议记录并澄清，虽然最终将会升息，但基于经济成长展望脆弱，且通胀受到抑制，因此不会有骤然剧烈的变化。
**门槛**
英国国家统计局周三指出，最新失业率创下2009年1-3月以来低位。
路透调查的分析师预估中值为7.3%。许多受访分析师预测失业率跌至7.2%。但无人预测跌至7.1%。
国家统计局指出，12月请领失业金人数减少2.4万人，市场预估减少3.5万人。
这项数据比以往更加重要，是因为英国央行去年8月将失业率置于货币政策核心地位，央行当时表示，在失业率跌至7%之前，央行不会考虑升息。
从那之后，英国经济复苏回暖速度超出央行预期，失业率也快速下滑。国际货币基金组织(IMF)周二大幅上调英国今年经济成长率预测。
为平息有关英国央行可能被迫提早升息的臆测，央行总裁卡尼多次强调，失业率跌至7%不会自动引发升息。
英国央行决策官员在1月会议记录中表示，现在预期失业率触及7%的时间将“大幅早于先前预期。”
国家统计局周三表示，截至11月的三个月就业人数增加28万人，为历来最大增幅。
英国央行预料将利用下个月公布季度通胀报告的机会，修改前瞻性指引，有可能将失业率门槛降低至7%以下，或是强调失业率门槛不会自动引发升息。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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