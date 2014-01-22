版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 19:29 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小幅收低，四连涨后投资者获利了结

路透吉隆坡1月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三小幅收跌，四日连涨告终，盘初上涨至逾两周最高位之后，投资人获利了结。

指标4月合约 早盘上涨至2,597马币，为1月6日以来最高，之后回跌，终场下跌0.5%收报2,574马币。

整体成交量为32,845口，略低于平日的35,000口。

“过去几天价格连续上涨之后，出现获利了结，”吉隆坡一位外资商品经纪商交易员说。“不过价格仍在2,550-2,600马币区间波动。”

路透市场分析师王涛说，技术分析显示，马来西亚棕榈油料将突破每吨2,588马币的阻力，然后升至2,611马币。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐