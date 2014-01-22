重温稿-路透专访：复星完全有能力收购葡萄牙保险资产，收购仍将继续--CEO

* 复星现有资源足以应付收购葡萄牙保险资产需要

* 未来公司在奢侈品、个人金融消费等有更多投资

* 与保德信扩大合作，涉及物流地产及养老产品平台

作者 林琦/高田和典

路透上海1月22日 - 面对外界对于复星斥资10亿欧元收购葡萄牙保险资产的担忧，中国最大综合性民营企业--复星国际 高层周三表示，公司自身拥有资源已足够提供收购资金，更何况公司还会考虑其他筹资渠道，复星未来将会透过更多品牌收购来推动公司成长。

而复星的国际合作伙伴则用行动给予更多支持。美国保德信金融集团 周三宣布,与复星达成全面战略合作，在中国投资商贸物流地产及搭建综合性退休养老平台方面展开新的合作.

“我们自己的资产负债表完全有支付能力。尽管如此，我们会考虑多种可能性(筹资)渠道。”复星国际副董事长兼首席执行官梁信军在接受路透专访时表示

他说，2012年底复星国际帐面上拥有200多亿元人民币现金，而去年上半年通过套现资产新增逾50多亿元资金，公司还拥有约100亿元可变现的优质证券，单就这些，就足以应付收购需要。2013年复星取得了不错的收益，这亦有助于加强公司自身的负债表，为海外收购打下良好基础。

复星国际上周二发布业绩预喜公告称，因产业运营板块利润稳定增长及保险业务发展迅速，预计公司2013年利润将较比上年有明显的增长，但具体数据将会在年报中披露。

近期，复星宣布赢得葡萄牙储蓄信贷银行（Caixa Geral de Depósitos）旗下保险业务80%股份的竞标，竞标报价10亿欧元，预计2月可签署相关协议。消息公布后，国际评级机构纷纷发表报告对此项收购表示忧虑。穆迪公司最新发布报告显示，已将复星国际的Ba3公司家族评级和B1高级无抵押债务评级列入可能下调的复评名单。

通过收购上述保险资产，将使复星旗下保险资产占总资产比例迅速提高到约四成，复星提出的“打造以保险为核心的拥有综合金融能力的投资集团”的目标有望加快实现。

**坚守固有投资逻辑**

复星一直以“中国动力嫁接全球资源”策略在海外收购资产，大多为消费类品牌。但去年复星宣布的多项海外收购，从奢侈品牌、医疗公司到纽约地产，其投资路线有些模糊。

梁信军指出，复星现在和未来都在坚守三条投资逻辑：受益于中国动力的消费品和金融产品、打造以保险为核心的投资集团、价值投资和有能力提供附加价值。

“中国动力仍是我们的主要增长动力。”他指出，公司认为未来中国消费增长主要来自中产阶级的消费升级，因此未来公司投资领域将会更加宽泛，不仅有高端消费品牌，还将包括体验式消费和个人金融消费品牌。

他并称，公司考虑将合适的海外品牌引入中国，分享未来中国这一领域的快速成长。当然养老和互联网产业亦是未来复星的投资领域。

复星及其管理的基金前两年曾参股法国Club Med 、希腊珠宝商Folli Follie 等，今年来公司宣布收购以色列医疗美容器械生产商Alma Lasers、意大利顶级男装制造商Caruso Spa公司、美国女性时装奢侈品牌St. John等，还投资7.25亿美元收购美国第一大通曼哈通广场。

近两年来，复星提出学习股神巴菲特，以旗下保险业低廉成本的资金以及成功的投资，打造一个东方的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 。

未来成功收购葡萄牙保险资产后，复星将会拥有更多资源用于投资。梁信军介绍说，基于欧盟和葡萄牙的规定，保险资产需主要投资于OECD（世界经济合作与发展组织）等发达国家。因此复星将发挥在股权投资和固定收益等方面的特长，相助该部分险资能取得更高的收益。

复星旗下的保险资产，例如永安财险以及香港的鼎睿再保险公司，其投资收益率已居行业前列。而复星累计参与的私有化退市交易（PIPE）有30多个，过去7-8年实现的年化复合回报率高达39%。

**与保德信扩大合作**

美国保德信副董事长Mark Grier表示，“中国是公司高度重视的高成长市场，我们对中国新一届领导层、中国持续发展以及我们的中国合作伙伴充满信心。”

复星和保德信将组建合资公司投资于中国物流商贸地产领域，围绕中国新型城镇化所产生的商贸建设开发需求；并扩大海外优质地产项目的投资。同时双方将搭建高品质的退休生活网络平台，集合双方的资源为中国消费者提供一站式服务。

Mark Grier指出，这个养老服务产品平台，一方面能体现保德信的产品开发能力，亦能体现复星的投资能力。

2011年4月，复星与保德信宣布首次合作，成立一只私募股权基金，命名为复星-保德信中国机会基金，基金总额最终达6亿美元，保德信方面出资5亿美元，复星出资1亿美元并负责该基金的投资决策。保德信去年再次投资了复星发起的基金--中国机会基金。

2011年，复星与保德信还获批筹建股权各半的合资人寿保险公司，这是中国第一家民营资本与外资合资的寿险公司，该合资寿险公司于2012年9月开业。