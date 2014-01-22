版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 19:53 BJT

东南亚股市：菲律宾股市因IMF调高经济预估而收涨，泰国股市下跌

IMF周三将菲律宾今年经济成长预估从6%上修到6.3%。该国有可能因发达经济体成长速度加快和台风后的重建工作而获益。

泰国股市下跌。泰国央行意外保持指标利率不变，称其认为该国出现的政治动荡对经济成长仅有短期影响。

泰国股市 下跌0.2%。

其他市场表现不一，市场对风险较高资产的热情有所降温，因许多投资者预计美联储下周可能进一步削减买债计划。

马来西亚股市 和越南股市 分别下跌0.1%和1.4%。新加坡股市 收近持平。印尼股市 收高0.6%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 385.16 0.99 +0.26 -0.83 388.37

新加坡 3133.74 -0.02 +0.00 -1.06 3167.43

马来西亚 1814.10 -1.24 -0.07 -2.83 1866.96

泰国 1290.49 -2.61 -0.20 -0.63 1298.71

印尼 4477.49 24.99 +0.56 +4.76 4274.18

菲律宾 6139.86 120.62 +2.00 +4.25 5889.83

越南 551.92 -7.99 -1.43 +9.37 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐