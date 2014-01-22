版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 20:05 BJT

国际油市：亚洲燃料油升水持坚，受供给减少因素支撑

路透新加坡1月22日 - 亚洲180-cst及380-cst燃料油升水周三持坚，受套利船货供给减少及亚洲船用燃油需求持稳等因素支撑。

由于运费走高，已抑制燃料油船货由欧美运至亚洲，1月到港数量较上月下滑15%，此外，欧洲炼厂降低加工率，可能使2月供给量再度偏低。

海关资料显示，中国2013年燃料油进口较上年减少9.41%，至2,257万吨。

中国今年燃料油进口量可能维持下滑趋势，因除了中国化工之外，又有两家独立炼商获得进口原油配额。这可能减少厂商以重油作为炼油原料的需求。

今日无现货交易成交。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐