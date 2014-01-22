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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 20:24 BJT

希腊政经：最高行政法院推翻2012年部分纾困案相关减薪措施--消息

国务委员会裁定，2012年警察及军人减薪10%的措施违宪，这项裁定尚未公布，但内容泄露给当地媒体后，已获得法院及政府官员证实。一位要求匿名的法院高层官员告诉路透，“军警是国家的核心部分，因此应该获得特别保护。”

葡萄牙宪法法庭也已驳回政府接受纾困时同意的撙节措施。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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