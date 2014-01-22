美国数据：1月17日止当周抵押贷款申请增加4.7%--MBA

路透纽约1月22日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国最新一周房屋抵押贷款申请指数上升。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，1月17日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数上升4.7%，至404.1。

美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布将开始缩减每月850美元的购债计划之后不久，MBA该项指数即在去年底时触及2000年12月以来最低水平。

30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.57%，比前一周下滑9个基点，且是2013年11月以来最低水准。

MBA经季节调整后的再融资指数上升9.9%。

购房贷款申请指数下滑3.6%。