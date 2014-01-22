美国数据：1月17日止当周抵押贷款申请增加4.7%--MBA

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约1月22日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国最新一周房屋抵押贷款申请指数上升。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，1月17日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数上升4.7%，至404.1。
美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布将开始缩减每月850美元的购债计划之后不久，MBA该项指数即在去年底时触及2000年12月以来最低水平。
30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.57%，比前一周下滑9个基点，且是2013年11月以来最低水准。
MBA经季节调整后的再融资指数上升9.9%。
购房贷款申请指数下滑3.6%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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