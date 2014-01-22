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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 20:49 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及逾一周高点，台塑石化寻求船货带动需求

路透新加坡1月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至约一周高位的每吨151.58美元，受市场需求支撑。

台湾台塑石化回到市场寻购3月上半月的船货。1月15日台塑石化曾买进15万吨2月下半月抵达麦寮的船货。

贸易消息人士表示，韩国Lotte Chemical亦在市场买入约5万吨石脑油，船期为3月上半月，距离该公司上次购买不到三天时间。

消息人士们称，Lotte Chemical支付的价格每吨较日本成本加运费(C&F)报价升水约12美元。

亚洲汽油裂解价差位于三日低位每桶7.06美元，因供给充裕。

Philippines Petron正在招标寻购2月交付的汽油。斯里兰卡的Ceypetco则在寻购总量126万桶的汽油，船期在3月到8月间，招标截止期为2月5日。

日本方面，汽油库存在四个月高点，尽管该国整体炼厂运转率下降1.3%至两周低位。

Sietco从中国石油天然气股份有限公司买入一艘95辛烷值汽油船货，船期为2月16-20日，价格为每桶117.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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