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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 20:57 BJT

美股业绩：联合技术第四季获利高于市场预测，营收不及预估

路透1月22日 - 联合技术(United Technologies) 公布第四季获利高于华尔街预估，受助于业务表现全线走强。

联合技术周三表示，营收上涨1.9%至167.6亿美元，较分析师预期低约3.3亿美元。

近几个季度，联合技术上修了2013年财测，因削减成本弥补了营收低于年初预估的影响。

净利下挫29%，至14.6亿美元，因上年同期出售数个工业事业的收益，造成基期较高。

不过，持续经营业务获利跳涨53%至14.5亿美元，或每股1.58美元。根据汤森路透I/B/E/S，联合技术的获利高于分析师预期的每股1.53美元。

联合技术亦确认了上月制定的2014年财测目标。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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