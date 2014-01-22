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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 21:25 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，跌落一个半月高位

路透新加坡1月22日 - 亚洲柴油裂解价差周三下滑至每桶18.04美元，是将近一周来最低，因供应充沛，且销往欧洲的机会不多。

裂解价差今日稍早时曾因美国天候严寒的因素而触及一个半月高位，不过交易商说这个支撑因素仅是昙花一现。

欧洲已有大量来自俄罗斯及美国的供应，同样供应充裕的亚洲卖方，因而缺乏出口船货的机会。

日本炼厂运转率下降，以及越南与斯里兰卡出现买需，仍无助于消除亚洲市场空头气氛，航煤和含硫量500ppm柴油的价差均处于贴水。

新加坡现货交易无成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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