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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 22:10 BJT

美股业绩：摩托罗拉解决方案季度获利上扬，同时发布一季度预警

路透1月22日 - 摩托罗拉解决方案 公布季度获利小幅上升，受助于政府业务营收上涨，不过该公司预计第一季营收将下跌。

占到该公司营收70%的政府业务，在过去一年里表现出色，但企业业务表现艰难，因各家公司推迟订单和削减成本。

摩托罗拉解决方案预计当前季度营收将下降4-6%。财测显示营收料在18.5亿美元到18.9亿美元之间，远低于分析师平均预估的20.2亿美元。

该公司预计持续经营获利在每股0.46到0.52美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期在0.77美元。

摩托罗拉解决方案第四季政府业务营收上涨4%。企业业务营收从7.33亿美元上涨到7.36亿美元，为连续第二个季度走高。

摩托罗拉解决方案第四季净利升至3.43亿美元，或每股1.31美元，上年同期为3.36亿美元或每股1.18亿美元。

扣除特殊项目的持续经营业务获利为每股1.67美元。

营收从24.4亿美元升至25亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期营收为24.9亿美元，每股获利为1.62美元。

自摩托罗拉解决方案在10月份公布第三季业绩后，该公司股价迄今已经上涨了11%。花旗将该公司评级从“中性”上调为“买入”后，摩托罗拉解决方案股价于周二创下六年高位。(完)
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