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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 22:33 BJT

美国热股：Coach四季度北美同店销售下滑，股价跌幅近8%

路透1月22日 - Coach 公布2013年第四季度北美同店销售下降13.6%，此为该公司在Michael Kors Holdings Ltd 和kate spade 等快速成长的同业对手面前正在失去手袋市场份额的最新迹象。

Coach周三盘初大跌7.69%，报48.53美元。(完)
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