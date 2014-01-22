版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 22:31 BJT

美国热股：IBM营收连续四个季度低于预估，股价下跌

路透1月22日 - 国际商业机器(IBM)公司 营收连续四个季度不及预期，因服务器和存储设备需求疲弱让其难以应付，特别是在中国等成长型市场。

IBM周三盘初下跌4.05%，报180.78美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐