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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 22:32 BJT

美国热股：报导称亚马逊正开发付费电视串流服务，其股价小跌

路透1月22日 - 根据华尔街日报的一篇报导，亚马逊 正处于研发一款直播节目的付费电视流服务的初级阶段。根据熟悉情况的消息人士，亚马逊已经至少同三家媒体公司展开过洽谈。

亚马逊周三盘初下滑0.15%，报406.44美元。(完)
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