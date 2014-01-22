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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 23:27 BJT

加拿大央行：维持利率不变，但保留了如果风险加剧将降息的可能性

路透渥太华1月22日 - 加拿大央行周三暗示，对通胀的担忧较三个月前加剧，且明确表示利率的下一步走向既可能上行也可能下降，视数据的表现而定。

央行保持指标利率在1.0%不变，与市场预期一致。但表示，美国经济复苏的趋势更加稳固，加之加元走软，将扶助今年的出口，其货币政策指引更趋温和。

央行表示，“尽管经济成长和未来通胀的基本驱动因素看似正在增强，但预计通胀将在较长时间内保持在远低于目标的水平，因此通胀下档风险的重要性增加。”

央行还指出，“下一步政策利率调整的时机和方向将取决于新出炉的数据将如何影响风险平衡状况。”这是央行在近期的声明中首次承认可能降息。

央行预计通胀将低于其10月发布的上一次季度报告中的预期。预计2014年上半年，总体和核心通胀在约1%，在1-3%的目标区间的底部。但央行仍预计通胀率将在“约两年”内回升至2%的目标。

加拿大央行表示，2013年下半年经济成长改善，吸收了一定的闲置产能，但警告称，目前尚无迹象显示，出口和企业投资正取代负债累累的消费者成为经济成长的驱动力。

央行将2014年成长预期从2.3%上调至2.5%，预计2013年经济成长1.8%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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