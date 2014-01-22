加拿大央行：维持利率不变，但保留了如果风险加剧将降息的可能性

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透渥太华1月22日 - 加拿大央行周三暗示，对通胀的担忧较三个月前加剧，且明确表示利率的下一步走向既可能上行也可能下降，视数据的表现而定。
央行保持指标利率在1.0%不变，与市场预期一致。但表示，美国经济复苏的趋势更加稳固，加之加元走软，将扶助今年的出口，其货币政策指引更趋温和。
央行表示，“尽管经济成长和未来通胀的基本驱动因素看似正在增强，但预计通胀将在较长时间内保持在远低于目标的水平，因此通胀下档风险的重要性增加。”
央行还指出，“下一步政策利率调整的时机和方向将取决于新出炉的数据将如何影响风险平衡状况。”这是央行在近期的声明中首次承认可能降息。
央行预计通胀将低于其10月发布的上一次季度报告中的预期。预计2014年上半年，总体和核心通胀在约1%，在1-3%的目标区间的底部。但央行仍预计通胀率将在“约两年”内回升至2%的目标。
加拿大央行表示，2013年下半年经济成长改善，吸收了一定的闲置产能，但警告称，目前尚无迹象显示，出口和企业投资正取代负债累累的消费者成为经济成长的驱动力。
央行将2014年成长预期从2.3%上调至2.5%，预计2013年经济成长1.8%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申