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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 00:43 BJT

标题新闻：克莱斯勒要求撤走IPO计划，因售股股东已私下达成协议将股份售予菲亚特北美-SEC

SEC：美国证券交易委员会 IPO：首次公开发行

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