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债券 | 2014年 1月 23日 星期四 00:47 BJT

欧元区经济：葡萄牙经济部长称已实现2013年预算目标

路透里斯本1月22日 - 葡萄牙经济部长Maria Luis Albuquerque周三称，该国已实现2013年预算目标。

他在议会发表讲话时称，“事实上已超额完成2013年预算目标。”

根据国际救助协议的要求，该国2013年的预算目标为预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的5.5%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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