全球金市：技术面疲弱和美元走强拖累金价走低，关注美联储政策会议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 因未能突破1,260美元而出现的技术性卖盘重压金价
* 市场臆测美联储可能进一步缩减购债规模
* 中国实货黄金需求放缓
路透纽约/伦敦1月22日 - 金价周三走低，在前一日回落1%后延续跌势，受累于技术面疲弱以及美元和美股走强。
铂金上扬，因南非Impala Platinum 在计划举行的矿工罢工开始前一天关闭矿山，引发供应忧虑。
分析师称，金市今年的良好开局看似正在消退，因美国经济前景持续改善，以及预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将进一步缩减刺激规模。
金价再次上探1,260美元之上的关键阻力位失利，促使投资者锁定获利。周二金价逆转早盘的涨势，收跌近1%，录得年内迄今最大单日跌幅。
1900 GMT，现货金 小跌0.1%，报每盎司1,239.50美元。
COMEX-2月期金收跌3.20美元，报每盎司1,238.60美元。
成交低于正常水平。根据路透初步数据，成交量约为250日均值的一半。
美股小涨以及美元走强也引发贵金属市场出现获利回吐。
亚洲交易员称，金价可能进一步走低，因在今年稍早大举买入为1月底开始的农历新年作准备后，中国的实货需求也在放缓。
现货铂金 上扬0.4%，报每盎司1,455美元，在近期触及近三个月峰值后进行盘整。最大铂金出产国南非的矿工将从周四起开始罢工，推高铂金价格。
在周四罢工开始前，Impala Platinum周三关闭在南非的所有矿山。
现货银 小涨0.1%，报每盎司19.86美元。现货钯金上扬0.2%，报每盎司745.50美元。(完) ----------------------------1913GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1238.60 -3.20 -0.3 1237.40 1243.50 72,772 COMEX白银期货 19.839 -0.031 -0.2 19.770 19.940 15,446 COMEX铂金期货 1462.40 8.90 0.6 1447.80 1465.90 7,898 COMEX钯金期货 748.85 0.80 0.1 743.25 749.65 1,829 现货金 1239.50 -1.61 -0.1 1238.40 1243.70 现货银 19.860 0.010 0.1 19.800 19.930 现货铂金 1455.00 6.25 0.4 1450.25 1461.75 现货钯金 745.50 1.60 0.2 745.75 747.25(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申