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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 05:13 BJT

美股盘后：Netflix公布业绩后大涨12.4%

路透纽约1月22日 - Netflix Inc 周三在盘后交易中上扬4.9%，后扩大涨幅至急升12.4%，之前该公司公布业绩。(完)
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