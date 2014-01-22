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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 77.07 +0.74 +0.97 2511202

搜狐 76.97 +1.45 +1.92 440580

网易 81.24 +0.51 +0.63 710172

百度 174.43 +1.73 +1.00 3087290

台湾

台湾积体电路 17.96 +0.27 +1.53 2023188

联电 2.09 +0.00 +0.00 170840

日月光 4.77 +0.02 +0.42 83473

硅品精密 6.14 -0.04 -0.65 2297384

和信超媒体 1.00 -0.02 -1.96 23775

友达 2.99 -0.03 -0.99 99988

中华电信 30.27 -0.02 -0.07 23120

台湾国际航电 46.65 +0.08 +0.17 542072

香港

中国移动 50.39 +0.26 +0.52 144782

中国联通 13.62 +0.41 +3.10 146239

中国电信 47.98 +1.48 +3.18 17045

中芯国际 4.80 -0.12 -2.44 32461

电讯盈科 4.66 +0.07 +1.53 965

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 侯向明)
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