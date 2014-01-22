版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 06:07 BJT

《日本重要政经日程》--1月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月22日(三)

2330 - 1月路透短观调查

1月23日(四)

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 20年期公债标售

2200 - 1月路透日本企业调查

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐