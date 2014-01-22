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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 06:41 BJT

****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    1月20日当周    
    1月23日(四)
    暂无重要经济数据公布    
    
    1月24日(五)
    暂无重要经济数据公布    
        
    1月27日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值      
    1月27日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月28日(二)
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                   12月           --         负3
                           企业信心指数                                  --         正5
    
    1月29日(三)
    2000  新西兰央行利率决议                               --           2.5%        2.5%
    2145  新西兰建筑许可                                  12月           --        11.1% 
    
    1月30日(四)
    0030  澳洲出口物价                                  第四季           --        +4.2%
              进口物价                                                   --        +6.1%
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                         12月            41           43
                出口(亿新西兰元)                                         46           45
                贸易收支(亿新西兰元)                                  顺差6     顺差1.83
                贸易收支(亿新西兰元)           截止12月的一年       逆差1.8      逆差2.5
     (完)
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