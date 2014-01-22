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货币新闻 | 2014年 1月 23日 星期四 07:49 BJT

路透短观调查：日本1月制造业景气判断指数上升，但增税举措打压前景

石油精炼和趸售等产业预计，4月他们的状况将改善，汽车厂商则预期形势保持稳定，表明日圆疲态对其业务构成支撑。

调查显示，日圆疲弱有助于汽车和电子产品出口商，但一些企业仍要勉力应对燃料和原材料进口成本上升，他们无法把这部分成本通过提价来转嫁给消费者，所以这挤压其利润。

日圆较一年前已贬值约17%。日本央行为了结束日本长达15年的通缩并重振经济，推出量化宽松举措，打压了日圆。

日本央行上次短观调查显示，截至12月的三个月日本企业信心触及六年高位，表明经济复苏范围扩大。

日本央行周三维持货币政策稳定，并保持对消费通胀的乐观预期，表明随着该国经济复苏范围扩大，日本央行不会很快放宽货币政策。 (完) (编译 徐文焰/张若琪/侯向明/李爽 审校 张涛/王兴亚)
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