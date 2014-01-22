国际油市：美国原油涨至今年高位，因输油管线投运有望消除运输瓶颈

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约1月22日 - 原油价格周三涨逾1美元至今年以来最高结算价，因一条大型新输油管道投入运行，预计有助于消除三年来打压美国原油期货价格的运输瓶颈，同时投资者预期东北部地区的寒冷天气料提振取暖燃料的需求。
TransCanada 宣布其连接俄克拉荷马库辛至墨西哥湾地区炼厂的输油管线开始输送原油，输油能力为每日70万桶，公司预计运行第一年日均输油量为52.5万桶。库辛是纽约商业期货交易所(NYMEX)西德克萨斯中质油(WTI)期货的交割地。
美国原油较布兰特原油贴水盘中缩窄至11美元，当日结算价较前一日缩窄22美分报11.54美元，为12月19日以来最窄。
3月布兰特原油期货 涨1.54美元，结算价报每桶108.27美元，为12月31日以来最高结算价。美国原油期货 涨1.76美元，结算价报96.73美元，亦为2013年12月31日以来最高结算价。
IMF预计今年发达经济体会有更高的经济增速，同时中国央行向货币市场投放流动性以缓解银行间借贷紧张的举措，亦推高布兰特原油价格。
交易商和券商表示，美国严寒天气也提振油价，推动天然气价格涨至两年半高位。
美国RBOB汽油期货 结算价上涨5.36美分报每加仑2.6771美元，较100日移动均线切入位2.6808相差不到1美分。超低硫柴油期货(ULSD)--也就是通常所说的取暖油期货 结算价上升2.32美分报3.0379美元，周二曾大幅上扬。
美国石油协会(API)公布最近一周原油库存增加490万桶，增幅大于路透调查预期的60万桶，令油价削减部分涨幅。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 母红)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申