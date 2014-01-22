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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 06:46 BJT

****日韩经济指标预测--1月23日-1月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 
    
    1月20日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
        
    1月23日(四)
    暂无重要数据公布
    
    1月24日(五)
    暂无重要数据公布 
    
    1月26日(日)
    2350  日本出口(较上年同期)                           12月          --      +18.4% 
          日本进口(较上年同期)                                         --      +21.1%  
          日本贸易收支(亿日圆)                                         --  逆差12,929
    
    1月27日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    1月27日(一)
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                      2月          --        正84
    
    1月28日(二)
    2300  韩国经常帐(亿美元)                             12月          --    盈余41.8 
    2300  韩国工业生产(较上年同期)                       12月          --       -1.3% 
              工业生产(较前月)                                         --        持平
              服务业产出(较前月)                                       --       +0.1% 
    
    1月29日(三)
    2350  日本零售销售(较上年同期)                       12月          --       +4.0%
    
    1月30日(四)
    2330  日本所有家庭支出(较上年同期)                   12月          --       +0.2%
                          (较上月)                                     --       -0.3%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    12月          --       +1.2%
              全国整体CPI(较上年同期)                                  --       +1.5% 
          日本东京地区核心CPI(较上年同期)                 1月          --       +0.7%
              东京地区整体CPI(较上年同期)                              --       +0.9% 
    2330  日本求才求职比                                 12月          --        1.00   
              失业率                                                   --        4.0%
    2350  日本工业生产初值                               12月          --       -0.1%
              工业生产一个月预估                                       --       +2.8% 
              工业生产两个月预估                                       --       +4.6%
    
    1月30-31日
    2313  日本制造业采购经理人指数(PMI)                   1月          --        55.2(完)
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