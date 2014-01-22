《焦点》加拿大央行按兵不动但保留降息可能，加元受压走低

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
隔夜指数掉期走势显示市场预计9月前降息的几率上升。
野村证券分析师Charles St-Arnaud表示，他现在预计未来六个月降息的几率有30%。
**全球通胀下滑忧虑**
全球的决策者和加拿大央行一样，都担心可能的通胀下滑问题，而且此时正值全球市场对利率风险敏感之际。
美联储已开始缩减大规模刺激举措，亦有传闻称英国央行可能升息。而另一方面，欧洲央行和日本央行则坚定地继续刺激经济。
加拿大央行的通胀预估低于其10月报告中的预期，认为2014年上半年整体与核心通胀率均将为1%左右，位于其1-3%目标区间的低端。但该央行仍然预计通胀在“大约两年后”会回升至2%。
加拿大央行称经济增速在2013年下半年加快；但其亦警告称，迄今未见多少迹象显示出口和企业投资正取代债务沉重的消费者，成为经济成长的推动力。
该央行将2014年成长率预估自2.3%上调至2.5%，并估计2013年经济增长1.8%。(完) (编译/审校 徐文焰/李爽/张荻/侯向明/母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申