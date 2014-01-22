版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 23日 星期四 06:58 BJT

《焦点》加拿大央行按兵不动但保留降息可能，加元受压走低

隔夜指数掉期走势显示市场预计9月前降息的几率上升。

野村证券分析师Charles St-Arnaud表示，他现在预计未来六个月降息的几率有30%。

**全球通胀下滑忧虑**

全球的决策者和加拿大央行一样，都担心可能的通胀下滑问题，而且此时正值全球市场对利率风险敏感之际。

美联储已开始缩减大规模刺激举措，亦有传闻称英国央行可能升息。而另一方面，欧洲央行和日本央行则坚定地继续刺激经济。

加拿大央行的通胀预估低于其10月报告中的预期，认为2014年上半年整体与核心通胀率均将为1%左右，位于其1-3%目标区间的低端。但该央行仍然预计通胀在“大约两年后”会回升至2%。

加拿大央行称经济增速在2013年下半年加快；但其亦警告称，迄今未见多少迹象显示出口和企业投资正取代债务沉重的消费者，成为经济成长的推动力。

该央行将2014年成长率预估自2.3%上调至2.5%，并估计2013年经济增长1.8%。(完) (编译/审校 徐文焰/李爽/张荻/侯向明/母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐