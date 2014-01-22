版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 23日 星期四 06:54 BJT

加拿大利率：降息的可能性略微升高--央行总裁

路透渥太华1月23日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三对BNN电视称：

* 降息的可能性略微升高，但央行的态度不偏不倚

* 认为无需就利率给出具体指引，“市场非常聪明”

* 市场“似乎已明白我们正在应对什么问题” (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐